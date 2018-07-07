Parka otururken üzerlerine ateş açılan iki kardeş yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parkta oturanların üzerine ateş açılması sonucu 2 kardeş yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 316 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cem Adıgüzel (23) ve ağabeyi Atilla Adıgüzel (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin karşısındaki parkta oturdukları sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Adıgüzel kardeşler özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken düşürdüğü tüfek üzerinde inceleme yaptı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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