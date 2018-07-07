HABER

Parka otururken üzerlerine ateş açılan iki kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parkta oturanların üzerine ateş açılması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce parkta oturanların üzerine ateş açılması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 316 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Cem Adıgüzel (23) ve ağabeyi Atilla Adıgüzel (35), arkadaşları ile birlikte evlerinin karşısındaki parkta oturdukları sırada, bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Adıgüzel kardeşler özel araçları ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların otomobil ile kaçarken düşürdüğü tüfek üzerinde inceleme yaptı. Saldırıda park halindeki bir otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüKavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
ek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralıek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.