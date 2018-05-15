Parkinson ameliyatında resim yaptı, ameliyattan sonra sergi açtı

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA) - 75 yaşındaki Türk ressam, gravür ve heykel sanatçısı Prof. Dr. Ali İsmail Türemen'e 14 yıl önce Parkinson teşhisi koyuldu. Çok sevdiği sanatını icra ederken zorluk çekmeye başlayan Prof. Dr. Türemen, 6 ay önce ameliyat olmaya karar verdi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ali Zırh'a gelen Türemen, lokal anestezi altında beyin pili ameliyatı olurken, ameliyat sırasında da bir yandan resim yaptı. Prof. Dr. Türemen, ameliyatın ardından dün akşam İş Sanat Kibele Sanat Merkezi'nde "Rağmen Mavi" sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin en değerli resim, gravür ve heykel sanatçılarından Prof. Dr. Ali İsmail Türemen, 15 yıl Parkinson rahatsızlığıyla mücadele etti. Hastalık onun resme olan tutkusunu elinden alamadı. 6 ay önce ameliyat olmaya karar veren ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen başarılı beyin pili operasyonuyla ameliyat masasında dahi resim yapan Türemen, "Rağmen Mavi" sergisini açtı. Türemen'nin "Rağmen Mavi" sergisi 14 Mayıs'ta İş Sanat Kibele Galerisi’nde saat 19.00’da gerçekleşen kokteyl kapılarını sanatseverlere açtı. 1960’lı yıllardan bugüne uzanan sanat yaşamında, desen, gravür, akrilik, suluboya ve yağlıboya resimlerin yanı sıra seramik ve cam heykeller de üreten Türemen, farklı tekniklerdeki tüm işlerinde kendi çizgisini yansıtıyor. "AMELİYATIN BELLİ AŞAMALARINDA RESİM YAPTI" Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Ali Zırh, Prof. Dr. Ali Türemen'in ameliyat öncesi günlük yaşantısını sürdürmekte güçlük çekmeye başladığını belirterek şunları söyledi: "Tıbbi tedavinin yetersiz olduğu veya ilaç tedavisi ile istediğimiz randımanı sağlayamadığımız hastalarda yaptığımız beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 6 ay kadar önce karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak, ameliyatın belli aşamalarında resim yapmayı deneyerek bir ameliyat gerçekleştirdik. Bunu yaşamın saatini geri almak diye tanımlayabiliriz. Ali Bey de bu sayede yeniden atölyesinde işlerine koyuldu ve bugün gördüğünüz muazzam sergiyi açtı. Bu sergi belki birkaç ressamın bir araya getirebildiği büyüklükte bir sergi. Keyif içerisinde izliyoruz. Burada tabii çok uzun yılların el emeği göz nuru var." "HASTALIKLA MÜCADELEDE ÇARESİZLİK YOK" Bunların yanı sıra Prof. Dr. Türemen'in son 6 ayda yaşadığı değişimi anlatan Dr. Zırh, "Ali Bey'in son 6 ayda yaşamış olduğu yaşama sevinci ve buna bağlı olarak gerçekleştirmiş olduğu bu sergi hem bizim için çok güzel bir örnek, hem hastalıkla mücadele edilmesinde çaresiz olunmadığını, bir ümit olduğunu, yaşam ile yeniden barışılıp, yeniden eski yılların anılarına, emeklerine, aktivitelerine dönmenin mümkün olduğunu göstermek açısından da bizim için çok anlamlı" dedi. "DOĞRU TEDAVİ EDİLEN HASTALAR ÜMİTSİZ DEĞİLLER" Ressam Prof. Dr. Türemen'in ameliyattan önceki haline göre çok daha iyi olduğunu belirten Op. Dr. Ali Zırh, "Parkinson kişiyi ve toplumu olumsuz etkileyen bir hastalık ama doğru seçilen ve doğru tedavi edilen hastalar ümitsiz değiller. Tekrar yaşama geri dönmeleri, kendi mesleklerinin zirvesinde yapabilecekleri şeyleri örnek olacak şekilde bizlere yeniden gerçekleştirebilmeleri mümkün” diye konuştu. PROF. DR. TÜREMEN: BİR İNSANA GÜVENMEK ÇOK KOLAY DEĞİL, BEN DOKTORUMA GÜVENDİM Prof. Dr. Ali İsmail Türemen ise 14 yıl önce kendisine Parkinson teşhisi koyulduğunu belirterek, “İlk duyduğumda sarsıldım tabii ki. 6 ay önce de doktor beye teslim oldum. Kendisi öyle güzel şeyler söyledi ki, benim ameliyat olma isteğim kabardı. Bir süreç vardı önümde, bu süreci yakalayamazsanız elinizden kaçar gider. Doktorumun sözünü özveriyle dinledim ve bugün böyleyim. Bir insana güvenmek çok kolay değil, ben doktoruma güvendim. Parkinson hastaları korkmasın. Korku bizim halkımızın en büyük dansı. Bizim halkımız korkuyla dans eder. Süreci doğru yaşasınlar” diye konuştu. “RESİM YAPMAYA AMELİYAT MASASINDA DA DEVAM ETTİM” Hastalık sürecinde resim yapmaya devam ettiğini vurgulayan Prof. Türemen, “Sanattan uzak kalmak yürek kırılmasıdır. Yürek kırılması çok sert bir şeydir. Resim yapmaya hep devam ettim, ameliyat masasında da devam ettim. Resim yapıyordum ama İsmail Türemen’in üslubu çok derinde kaldı. Başka bir üslup var orada. O yüzden Ali Bey gibi doktorlara çok ihtiyaç var” dedi. Sanat hayatı boyunca 40’a yakın kişisel sergi düzenleyen, eserleriyle birçok karma sergiye ve bienale katılan ve pek çok ödüle layık görülen Ali İsmail Türemen’in “Rağmen Mavi” başlıklı sergisi, 15 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

