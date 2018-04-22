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Parklara huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Bursa’da polis ekipleri şehir merkezinde bulunan parklarda vatandaşların rahat bir hafta sonu geçirmeleri için güven uygulaması yaptı.Osmangazi İlçe Ekipler Amirliğinde toplanan onlarca polis Bursa’nın çeşitli parklarında uygulama yaptı.

Bursa’da polis ekipleri şehir merkezinde bulunan parklarda vatandaşların rahat bir hafta sonu geçirmeleri için güven uygulaması yaptı.
Osmangazi İlçe Ekipler Amirliğinde toplanan onlarca polis Bursa’nın çeşitli parklarında uygulama yaptı. Parkları yaya ve motorize yunus timleriyle birlikte gezen ekipler kimlik uygulaması yaptı. Parklarda hafta sonu vatandaşların güven içinde bir hafta sonu geçirmesi için mesai harcayan polis ekiplerine vatandaşlardan destek geldi. Bursa’da bulunan Çırpan, Merinos, Botanik, Kültürkpark, Mihraplı, Görükle Motormeşeler, Temenyeri ve Mimarsinan parklarında uygulama yapan ekipler parklarda gezerek kimlik uygulaması yaptı. Kimliksiz gezen kişiler hakkında tutanak tutan ekipler görevini başarılı bir şekilde tamamladı. Vatandaşlar ise polisin yaptığı uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Parklara huzur operasyonu

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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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Parklara huzur operasyonu

Parklara huzur operasyonu
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