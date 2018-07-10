Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Parkta tartıştıkları Ahmet Alper Bozdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeki Gülsoy (37), emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipli'ğe getirildi. Zanlı, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

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