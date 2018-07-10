HABER

Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Parkta tartıştıkları Ahmet Alper Bozdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeki Gülsoy (37), emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipli'ğe getirildi.

Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Parkta tartıştıkları Ahmet Alper Bozdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeki Gülsoy (37), emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipli'ğe getirildi. Zanlı, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü (2)

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi lideri tutuklandı'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi lideri tutuklandı
Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7'si asker 8 gözaltıAksaray merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7'si asker 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

Hastanede silahlı kavga: 1'i polis 8 yaralı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

‘Çocuk kaçırıldı ve zanlılar yakalandı’ iddiası ortalığı karıştırdı

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.