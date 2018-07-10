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Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, parkta alkol alan 3 kişiyle tartışan oto kiralama işiyle uğraşan Ahmet Alper Bozdemir (22), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Bozdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis ekipleri 1'i yaralı 3 kişiyi yakaladı.  Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. Sokak'ta meydana geldi. Ceyhan Parkı'nda oturan Ahmet Alper Bozdemir, iddiaya göre, burada alkol alan S.K.

Parkta 3 kişiyle tartışan genç, tabancayla öldürüldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, parkta alkol alan 3 kişiyle tartışan oto kiralama işiyle uğraşan Ahmet Alper Bozdemir (22), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Bozdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis ekipleri 1'i yaralı 3 kişiyi yakaladı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. Sokak'ta meydana geldi. Ceyhan Parkı'nda oturan Ahmet Alper Bozdemir, iddiaya göre, burada alkol alan S.K. (34), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken 3 kişiden biri, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak, Bozdemir'i kasık ve bacak bölgesinden vurdu. Kavgaya karışan 3 kişi, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve oto kiralama işiyle uğraştığı öğrenilen Bozdemir, çevredekiler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Alper Bozdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K., A.Ş. ve Z.G.'yi Bozdemir'i vurdukları tabancayla yakaladı. S.K. ile Z.G., gözaltına alınırken, yaralı olduğu belirlenen A.Ş. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise bir tabanca daha bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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