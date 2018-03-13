HABER

Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde parkta 4 genç kızı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde parkta 4 genç kızı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçen Pazar günü Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Parkta oturan 7-8 kişilik genç grubu, tanımadıkları bir kişinin saldırısına uğradı. Bu kişi, gruptaki 4 kızı darp edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızlardan Nurgül Ö.'nün omzunun kırıldığı tespit edildi, H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç.'ye (17) ise ayakta müdahale edildi.
Polis, genç kızlara saldıran kişinin E.A. olduğunu belirledi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.'nın ifadesinde gençlerin parkta uyuşturucu madde kullandığını ve uygunsuz davranışlarda bulunduklarını söylediği iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

Parkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbestParkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbestParkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbestParkta 4 genç kızı yaralayan şüpheli adli kontrolle serbest

Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir, genç yetenek Bora Aşçılar'ı unutmadı

İzmir, genç yetenek Bora Aşçılar'ı unutmadı

Aydın’da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Aydın’da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Anne-kızı öldüren sanıklara 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

Afrin’in güneydoğusudaki son köy de ele geçirildi

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

Yüksekova'da köylülerle VEDAŞ ekipleri arasında 'sayaç' gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.