Parkta çim biçme makinesi çalındı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, mola verip kahvehaneye giden temizlik görevlilerinin parkta bıraktığı çim biçme makinelerinden biri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Karabük Mahallesi Parkı'nda çim biçen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mola verip, yakındaki kahvehaneye gitti. 30 dakika sonra geri dönen belediye çalışanları, parkta bıraktıkları 2 çim biçme makinesinden birisinin yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, belediye çalışanları ile parktaki vatandaşların ifadesine başvurdu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. ​Çim biçme makinesi çalınan Yaşar Böcek, "Ramazan ayında beni zor duruma düşürdü. Ne diyeceğimi bilmiyorum, sinirliyim, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ramazan ayında hırsızlık yaptılarsa Allah'a havale ediyorum" dedi.



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