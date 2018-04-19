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Parkta fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

ADANA polisi, İnönü Parkı'nda fuhuş yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kadın ve 1 eş cinsel erkeği gözaltına aldı.

Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA polisi, İnönü Parkı'nda fuhuş yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kadın ve 1 eş cinsel erkeği gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Şok baskında parka giren polis, banklarda oturup bekleyen 10 kadın ve 1 eş cinsel erkeği yakaladı. Gün içinde parkta müşteri bekleyip 50 ile 100 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınların gece de otoyolda fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Fuhuş yapan kadınların ise genellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz olduğu ileri sürüldü. Emniyete götürülen kadınlara ise idari para cezası uygulandı.

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