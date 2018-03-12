HABER

Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki parkta oturan gençlerin görüntüsünü çeken bir kişi, tepki görünce saldırdı. Nurgül Ö. (17) ve onu kurtarmak isteyen 3 arkadaşı saldırıda yaralandı. Nurgül Ö.’nün köprücük kemiği kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

DHA'nın haberine göre olay Köseköy Mahallesi Dicle Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre bir grup genç park içerisinde çardakta sohbet ettiği sırada yanlarına gelen bir kişi cep telefonuyla görüntülerini çekmeye başladı. Görüntülendiklerini anlayan grubun tepki göstermesi üzerine kimliği belirsiz kişiyle aralarında tartışma çıktı.

Şahıs bir süre sonra çocuklara saldırdı! Nurgül Ö.’yü saçından yakalayan saldırgan vurmaya başladı. Arkadaşlarını kurtarmak için geri dönen H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç. (17) isimli 3 kız çocuğunun da hafif şekilde yaralandığı saldırıda Nurgül Ö.’nün köprücük kemiği kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinde de morluklar oluştu.

Çığlıkları duyan mahalle sakinleri polisi ve 112’yi arayarak yardım istedi. Gençler ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ailelerine haber verildi. Kızları darp eden şüpheli ise bir süre sonra olay yerine yakın bir yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

’ÜSTÜMDEKİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI’

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Nurgül Ö., "Biz yaklaşık 7-8 kişi Köseköy’de bir parkta oturuyorduk. Sigara içenler de vardı aramızda. Sonra bir tane adam geldi. Bizim görüntümüzü çekmeye başladı. Biz, ’Ne oluyor?’ deyince adam yanımıza gelip, ’Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum. Hepinizi görüyorum’ dedi. Biz de, ’Ne yapıyormuşuz abi?’ dedik. ’Siz burada esrar içiyorsunuz. Ben sizi görüyorum. Videoya çekiyorum. Bir gün kan çıkacak’ dedi. Erkekler 'Kan çıkacak’ falan deyince sinirlendi. Sonra adamla bir süre daha tartıştık. Sonra sinirlenip koşarak üzerimize geldi. Hepimiz kaçmaya başladık ama ben kaçamadım. Yakaladı beni. Saçımdan tuttu. Üstümdekini çıkartmaya çalıştı. Sonra arkadaşlarım müdahale etti. O sırada suratım kapalıydı hiçbir şey göremiyordum. Saçımdan tutup kazağımı çıkartmaya çalışıyordu. Tekme yediğimi hissettim bir kaç kere. Sonra köprücük kemiğime bir şey geldi. Küt etti. Birden canım acıdı. Sonra bir şey hissetmemeye başladım.Yere düştüm" dedi.

’KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ’

Kızının başına gelenleri öğrendikten sonra hastaneye koşan baba Mustafa Ö., "Bugün öğle vakti kızım, arkadaşlarının Köseköy’e geldiğini söyleyerek benden izin istedi. Geç kalmaması kaydıyla ben de gitmesine izin verdim. Akşam oldu. Akşamüstü ’Geç kalma’ demek için aradım. Telefonu açtı 'Baba ben ambulanstayım. Hastaneye gidiyorum’ dedi. Ben afalladım. ’Kızım ne oldu?’ diye sorunca "Baba omzum kırıldı. Birisi geldi tekme tokat bize saldırdı" dedi. Ben de annesine durumu anlattım. Sonra apar topar geldik. Biz kızımızın arkasındayız. Doktor, ’Ağır bir hasar var’ dedi. Omzunda kırık ve vücudunda darbeler varmış. Ağır bir durumu varmış" şeklinde konuştu.

Anne Zehra Ö. ise, "Biz çocuğumuzun arkasındayız. Bırakmayacağız. O adam da bunun cezasını çekmeli. Yavrumun tazminatını da isteyeceğim. Benim kızım daha çok genç, henüz 17 yaşında. Şimdi omzu kırık. İlerde bu durum benim çocuğuma zarar verecek. İleride sorun yaşayacak. Bu olay ya başkalarının başına gelirse, ya daha beter olursa? Onlar ne olacak? Yol yakınken bunların çaresine bakılsın."

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdüİstanbul Adliyesi'nde görev yapan hakim eskort kızı dövdü
Hırsızlık şüphelisini önce dövdüler sonra polise teslim ettilerHırsızlık şüphelisini önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibi darbedildiÖlen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibi darbedildi
Evli kadını kaçırdı, dayağı yediEvli kadını kaçırdı, dayağı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe saldırı

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!

Hamile kaldıkları için işten çıkarıldılar!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü

Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Nişanlısıyla tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk askeri Afrin’i izliyor

Türk askeri Afrin’i izliyor

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.