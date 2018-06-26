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Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 01:28 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, parkta oturan iki arkadaşın yanına gelen Burak K., tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ile ateş açtı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, parkta oturan iki arkadaşın yanına gelen Burak K., tartıştığı kişilerin üzerine pompalı tüfekle ile ateş açtı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı alt tarafında bulunan Şehitler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yener A. (25) ve Sezer G. parkta çay içerken yanlarına gelen Burak K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak K. yanında taşıdığı pompalı tüfekle iki arkadaşa ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Yener A. ile Sezer G.'nin vücudunun değişik bölgelerine isabet etti. Yaralılardan durumu iyi olan Sezer G. Numune Hastanesi'ne, durumu ağır olan Muhammet Yener A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Burak K. ise olay yerinden otomobili ile kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Burak K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Parkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralıParkta tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 yaralı

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