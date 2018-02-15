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Parkta uyuşturucu yakalayan çevik kuvvet polisleri aynı polisi seçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

Samsun’da bir pakta devriye gezerlerken şüphelendikleri bir kişinin üzerinde bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirilen çevik kuvvet polisleri Samsun’da ayın polisi seçildiler.Samsun’ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki görevli polis memurları Furkan Kartal ile Berkay Beytullah Çağlar, 16 Ocak günü İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı içinde devriye gezerlerken parkta gördükleri bir kişinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine şahsın üst aramasını yaptılar.

Parkta uyuşturucu yakalayan çevik kuvvet polisleri aynı polisi seçildi

Samsun’da bir pakta devriye gezerlerken şüphelendikleri bir kişinin üzerinde bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirilen çevik kuvvet polisleri Samsun’da ayın polisi seçildiler.
Samsun’ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki görevli polis memurları Furkan Kartal ile Berkay Beytullah Çağlar, 16 Ocak günü İlkadım ilçesi Muzaffer Önder Parkı içinde devriye gezerlerken parkta gördükleri bir kişinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine şahsın üst aramasını yaptılar. Yaptıkları aramada ölümlere yol açan bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçiren çevik kuvvet ekibi söz konusu kişiyi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Furkan Kartal ile Berkay Beytullah Çağlar, görev bilinci ile hareket etmeleri, duyarlı, özverili, dikkatli ve titiz davranmaları mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiğinden ve halkın polise olan güven duygusunun güçlenmesine katkı sağladıklarından Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından Samsun’da "Ocak Ayının Polisi" seçildiler.
Polis memurlarının fotoğrafları ve olayın öz geçmişi Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.

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