Parkta üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekiplerince park alanı içerisinde üzerinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir park içerisindeki Yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu Mehmet A., isimli şahıs üzerinde satışa hazır 200 gram bonzai ile bir miktar eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altın alınırken şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesi tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen Mehmet A., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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