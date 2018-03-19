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Parktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta Suriye uyruklu Ayman Alhamdan'ı (20),   bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Parktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmış

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta Suriye uyruklu Ayman Alhamdan'ı (20), bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi polis tarafından yakalandı.

PARKTA CİNAYET İŞLENMİŞTİ

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde 1103 sokakta 10 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda eniştesi ile birlikte parkta oturan Suriye Uyruklu Ayman Alhamdan, aynı parkta bulunan bir grupla yaşanan kavganın ardından bıçakalanarak ağır yaralanmıştı. Suriye'li genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Görgü şahitleri Ayman Alhamdan'ın yediği çekirdek yüzünden öldürüldüğünü söylemişlerdi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Muhammed M. (20) ve H. J. (17) olayın meydana geldiği parkın yakınındaki evlerinde gözaltına alındı.

CİNAYET ÇEKİRDEK ÇİTLEMEK YÜZÜNDEN MEYDANA GELMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada parkta çekirdek yiyen Ayman Alhamdan'a yanlarından geçen bir grupta bulunanlar tarafından kabukları yere attığı için laf atıldığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Poliste ifade vermeyen şüpheli Muhammet M., de kendisini yakalayan polislere çekirdek kabuklarının kendi üstüne geldiğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamamlanan Muhammet M. ile olayda kullanılan bıçağı sakladığı iddiasıyla yakalanan 17 yaşındaki H.J adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Parktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmışParktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmışParktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmışParktaki cinayet: 2 kişi yakalandı, kavga çekirdek çitleme tartışmasından çıkmış

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