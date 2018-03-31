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Parktaki oyun aletlerine zarar veren 2 çocuk gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 01:36 | Son Güncelleme

Sarıyer’de parktaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri iddia edilen 2 çocuk gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Sarıyer’de Cumhuriyet Mahallesi Aliye Rona parkındaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri iddia edilen yaşları 18’den küçük 2 kişi yakalandı.

Sarıyer’de parktaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri iddia edilen 2 çocuk gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıyer’de Cumhuriyet Mahallesi Aliye Rona parkındaki çocuk oyun aletlerine zarar verdikleri iddia edilen yaşları 18’den küçük 2 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, parktaki salıncak, kaydırak ve çöp bidonuna yakılarak zarar verilmesi olayıyla ilgili Sarıyer Mobil Park ekibi çalışma başlattı. Çalışma sonucu, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, İstinye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra iki çocuk Sarıyer Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

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