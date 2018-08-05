HABER

Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada, nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşununun sağ el işaret parmağına isabet ettiği Ayşegül Kesimal (41), "Allah bizi korudu.

Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdi

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, evinin balkonunda oturduğu sırada, nereden geldiği belirlenemeyen maganda kurşununun sağ el işaret parmağına isabet ettiği Ayşegül Kesimal (41), "Allah bizi korudu. Mermi, can alıcı bir yerimize gelebilirdi" dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Ayşegül Kesimal'in sağ el işaret parmağına, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Mermi çekirdeğiyle parmağı kanlar içinde kalan kadın, yakınları tarafından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kesimal, ameliyata alındı. Parmağındaki mermi çekirdeği çıkarılan Kesimal, bir süre kaldığı hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ'
Olay anını anlatan Ayşegül Kesimal, balkonda oturduğu sırada, elini kahve fincanına uzatırken, bir şey düşer gibi ses duyduğunu söyledi. Kesimal, "Elime bir şey isabet ettiğini fark ettim. Ses duymadık, aniden geldi. Baktık, mermi olduğunu gördük. Nereden, nasıl geldi; farkında değiliz. Eğer elime gelmeseydi karşıda kayınvalidem oturuyordu. Vücuduna, gözüne denk gelebilirdi. Amcam burada oturuyordu, ona da denk gelebilirdi. Yaz günü, gündüz vakti evimin önündeyim. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah bizi korudu. Daha kötü şey olabilirdi. Mermi, can alıcı bir yerimize gelebilirdi. Yapmasınlar böyle şeyler. Silah kullanmasınlar" diye konuştu.
Olay sırasında balkonda bulunan Zeki Kesimal de karşı köyden mermi geldiğini belirterek, "Gelinimizin eline mermi çekirdeği isabet etti. Hastaneye gittik. Kaçkar Devlet Hastanesi'nde doktor yoktu. Bize 'Salı gününe kadar bekleyin, doktor o gün gelecek' dediler. Ambulans dahi vermediler. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" dedi.
Yörede kontrolsüz silah kullanımlarında atış olduğunu da savunan Zeki Kesimal, "Buna bir el atılması lazım. Bugün bana, yarın komşuma. İleride daha büyük kazalar yaşanabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Parmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdiParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdiParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdiParmağına maganda kurşunu isabet eden kadın: Can alıcı yerimize gelebilirdi

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Solunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdüSolunumu duran yaralıyı, yoldan geçen doktor hayata döndürdü
Acil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralıAcil serviste hasta yakınları kavga etti: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

İlginizi Çekebilir

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.