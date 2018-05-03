Parmağına saplanan merdiven vidası ile hastaneye getirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, meyve ağaçlarını seyreltme çalışması yapan çiftçi Erdem Çan'ın parmağına, ahşap merdivenin vidası saplandı. Merdiven kesilerek kalan parçayla birlikte hastaneye getirilen Çan'ın parmağına saplanan vida, itfaiye görevlisinin yardımıyla çıkarıldı.
İnegöl'e bağlı Ortaköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdem Çan, meyve ağaçlarını seyreltmek için ahşap merdivenle çalışırken eline ahşap merdivenin vidası saplandı. Çan, acılar içinde yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vidayı çıkaramadı. Bunun üzerine merdivenin testere ile kesilip, vidanın olduğu bölümle birlikte Çan'ın hastaneye götürülmesine karar verildi. Merdiven kesildikten sonra, Erdem Çan, parmağına saplanan vidanın olduğu parçayla birlikte hastaneye getirildi. Çan'ın parmağına saplanan vida, itfaiye görevlisinin yardımıyla çıkarıldı. Tedaviye alınan Erdem Çan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
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