Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Adıyaman’da parmağına taktığı yüzüğü bir daha çıkartamayan şahsın yüzüğünü itfaiye ekipleri çıkardı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde yaşayan Ozan Doğan, arkadaşının hediye ettiği yüzüğü parmağına taktı. Gece parmağından yüzüğü çıkarmak isteyen Doğan, yüzüğü çıkartamadı. Parmağı moraran Ozan Doğan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki doktor yüzüğü itfaiyenin çıkartabileceğini söyleyince Doğan, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti. tfaiye ekipleri ‘ip’ ile sıkışan yüzüğü parmaktan çıkarttı.