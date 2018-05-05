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Parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da ev kadını Gubet Meral'in (38) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da ev kadını Gubet Meral'in (38) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Bağlar ilçesinde yaşayan ev kadını Gurbet Maral, uzun zaman önce taktığı yüzüğü çıkarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Parmağı şişen Maral, yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının çabası da sonuçsuz kalınca, Gurbet Maral, Diyarbakır Selahattini Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Maral, doktorların tavsiyesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gitti. Maral'ın parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı.

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Parmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldıParmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldıParmağına sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı

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