Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde Halime G.’nin sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü çıkaramayan Halime G., Balıklıgöl Devlet hastanesine gitti. Doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri Halime G.’nin parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile keserek, çıkarttı.

Yüzüğün çıkarılmasının ardından Halime G., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.