HABER

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde Halime G.’nin sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı.

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde Halime G.’nin sağ elinin yüzük parmağına taktığı gümüş yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü çıkaramayan Halime G., Balıklıgöl Devlet hastanesine gitti. Doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri Halime G.’nin parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile keserek, çıkarttı.
Yüzüğün çıkarılmasının ardından Halime G., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.