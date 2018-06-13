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Parti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kahve işleten D.D.

Parti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde kahve işleten D.D. (33), AK Parti'nin dağıttığı seçim broşürünü yırtıp yere attığı için iki sivil polis memuru tarafından darp edildiğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Park halindeki otomobiline de 4 bin 36 TL'lik ceza yazıldığını ileri süren D.D., avukat tutup, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürülüğü yetkilileri, olay sırasında D.D.'nin 2.0 promil alkollü olduğunu ve polise mukavemette bulunduğunu belirtti.
Sınırteke Mahallesi'nde kahve işleten D.D., iddiaya göre, geçen 2 Haziran'da İncirliova Sanayi Sitesi'nde, AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı tarafından seçim çalışmaları kapsamında kendisine verilen broşürü yırtıp, yere attı. Bu sırada yanına iki sivil polisin geldiğini belirten D.D., şunları anlattı:
"Sigara almak için bir büfenin önünde durdum. AK Parti teşkilatı seçim çalışması yapıyordu. Yanımdan geçerken bana da seçim çalışmaları ile ilgili bir parti broşürü uzattılar. Broşürü aldım. Broşürü veren kişilere, siyasetle hiçbir bağımın olmadığını, siyasetin bana bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadığını söyledim. Ardından da broşürü yırtıp, attım. Daha sonra yanıma polis olduğunu söyleyen iki sivil yaklaştı. Beni kenara çekip, 'Broşürü neden yırtıp yere attın?' diye sordular. Siyasetle ilgilenmediğimi söyledim. Bunun üzerine bana, 'vatan hainliği ve terör yandaşlığı' iddiasıyla hakkımda tutanak tutacaklarını söylediler. Kimliğimi sordular. Ama nüfus cüzdanım yanımda değildi. TC kimlik numaramı söyleyebileceğimi belirttim. Aramızda tartışma çıktı. İki sivil polis, beni darp etti."
Yaşananların güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiğini ileri süren D.D., "Bana küfür edip, tehditte bulundukları kayıtlarda var. Beni polis merkezine götürüp, orada da darp etmek istediler. Şikayetçi oldum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Soruşturma başlatıldı. Avukat tutup, konunun üzerine gideceğim ve hakkımı arayacağım. Sanayi esnafının yanında hiçbir suçum yokken, mağdur olarak yere yatırıldım ve kelepçelenerek karakola götürüldüm. Kolumda ve yüzümde darp var. Darp raporu aldım, savcılığa sundum. Otomobilim park halindeyken, alkollü olduğum ve sürücü belgem olmadığı gerekçesiyle toplam 4 bin 36 TL trafik cezası yazıldı" dedi.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise broşürü yırtıp yere atan D.D.'nin olay sırasında 2.0 promil alkollü olduğunu ve sivil polislere mukavemette bulunduğunu belirtti. Polis yetkilileri, "Bu nedenle kendisinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulup, serbest bırakıldı" açıklaması yaptı.

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Parti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiasıParti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiasıParti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiasıParti broşürünü yırtan kahveciye, polislerden darp iddiası

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