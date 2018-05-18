Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan 2 kişi, borç- alacak yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede başkalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopalarında kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Kapaklı Pasajı'nda meydana geldi. Pasaj içinde cep telefonu satışı yapan, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 2 kişi birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Pasajdaki müşterilere aldırış edilmeden sürdürülen kavgaya 2 kişinin arkadaşları da dahil oldu. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sopa darbeleriyle yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum