HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan 2 kişi, borç- alacak yüzünden tartıştı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, pasajda cep telefonu satan 2 kişi, borç- alacak yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede başkalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopalarında kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Kapaklı Pasajı'nda meydana geldi. Pasaj içinde cep telefonu satışı yapan, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 2 kişi birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Pasajdaki müşterilere aldırış edilmeden sürdürülen kavgaya 2 kişinin arkadaşları da dahil oldu. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sopa darbeleriyle yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
4 gün sonra nehirde cesedi bulundu4 gün sonra nehirde cesedi bulundu
Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralıPasajda esnaf kavgası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse HDP'liler bunu yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.