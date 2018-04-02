Pasifik Okyanusu’nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu’nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün ise Tonga Adası’nın 427 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden tsunami uyarısı yapılmazken, depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.