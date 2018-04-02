Paskalya tatili ateşkesine Donbas’ta 38 ihlal

Rus askeri güçlerinin, daha önce duyurulan bir ateşkese rağmen Dobas’taki Ukrayna askeri mevzilere son 24 saat içinde 38 kere saldırdığı bildirildi.

Paskalya nedeniyle varılan ateşkese rağmen Luhansk bölgesinde Rus askeri güçlerinin 120 milimetrelik havan mermisi, bomba atıcısı ve ağır makineli tüfeklerle Luhansk bölgesi yakınlarındaki Ukrayna askeri mevzilerine saldırıldığı bildirildi. Buna ek olarak, Ukrayna Askeri Operasyonlar Karargahı Basın Merkezinin Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Rus askeri güçleri tarafından Troyitske köyüne 82 milimetrelik hava mermisiyle ve Stanytsia Luhanska köyüne ise küçük silahlarla saldırdığı bildirildi. Donetsk bölgesinde ise Rus askeri güçlerinin Avdiyivya kasabasındaki Ukrayna askeri mevkilerine ve Pisky ve Shrokne köylerinin yanı sıra Butivka kömür madenlerine 82 milimetrelik havan mermisiyle 4 kez ateş açıldığı belirtildi. Kamianka, Hnutove, Vodiane ve Opytne köylerinin yakınlarında ağır makineli tüfekler kullanıldığı, Pavlopil yakınında bir keskin nişancının etkin olduğu bildirildi. Rus askeri güçlerinin ayrıca, Avdiyivka yakınlarındaki Ukraynalı askeri mevkilerine ve Talakivka, Verkhniotoretske ve Vodiane köylerine küçük silahlar ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sırasında Ukraynalı askerden yaralan veya öldürülenin olmadığı yönünde bilgi verilirken, bölgede durumun Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğu ifade edildi.