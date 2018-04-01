Gaziantep’te bir apartmanın önündeki paspası çalan şahıs kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te gün içinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi belirlenemeyen şahıs önce etrafını kolaçan ederek sonra yavaş yavaş giriş kapısına yaklaşıp girişteki paspası eline alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.