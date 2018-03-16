Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler kapsamında Büyükdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pastane imalathanesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. İş yerinin genel temizliğinin yetersiz olduğu gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme ile ilgili gerekli tutanakları düzenledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını zarara uğratabilecek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etti. Halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirten ekipler, bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağını bildirdi.
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