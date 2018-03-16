HABER

Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler kapsamında Büyükdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pastane imalathanesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler kapsamında Büyükdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pastane imalathanesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. İş yerinin genel temizliğinin yetersiz olduğu gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme ile ilgili gerekli tutanakları düzenledi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını zarara uğratabilecek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etti. Halk sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirten ekipler, bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağını bildirdi.

Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Pastanede tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.