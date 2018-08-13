Pat pat devrildi: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalan 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kurtköy Köyü'nde meydana geldi. Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik tarım aracı pat pata fındıkları yükleyerek eve gitmek üzere yola çıktı. Şenol Çelik idaresindeki pat patın kontrolünü kaybedince araç devrildi. Aracın altında kalan Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri pat patın altından çıkarılan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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