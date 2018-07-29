Pat pat uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pat pat olarak adlandırılan tarım aracı 100 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü.
Kaza, Tahnal mahallesi Ağcageriş mevkiinde meydana geldi. Bilal Köse'nin idaresindeki pat pat olarak adlandırılan tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Köse, olay yerine gelen jandarma ekibi tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağırılan ambulansla Salıpazarı Şehir Stadyumu'na getirildi. Burada ambulans helikoptere nakledilip Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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