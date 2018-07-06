Patara Antik Kenti'nde 30'uncu yıl kazıları

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki 30'uncu yıl kazıları başladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Tek amacımız dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak" dedi.

Kaş'ta Likya Birliği'nin başkenti olan dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki 30'uncu yıl yaz dönemi kazıları başladı. Antik kentteki kazılar 10 ay sürecek. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Patara Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık öncülüğünde yürütülen kazıların bu yılki bölümüne, aralarında Almanya ve Türkiye'deki 16 üniversiteden 14 bilim insanı katılıyor. 4'ü yabancı 60 üyenin yanı sıra, 14 arkeoloji, 6 mimarlık, 2 restorasyon öğrencisi, restoratör ve mimar da kazı çalışmalarına katılıyor. Kazı boyunca bilim insanları Bizans sanatı, jeoloji, jeodezi, jeofizik, epigrafi ve nümizmatik dallarında araştırmalar yapacak.

'ASKERİ GARNİZON VE KONUT ALANLARI'

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti kazılarının 30'uncu yılında olduğunu belirterek, "Kazıların bu yılki bölümünde nero hamamı, geç antik dönem surları, tepecik akropolisi ve kısık mevkisinde çalışma yapacağız. Ayrıca bazilika ve mezar kilisesinde sondaj çalışmaları yapacağız. Nero hamamı ve çevresinde geçen yıl başladığımız devasa göçükleri kaldırma çalışmasına bu yıl da devam ediyoruz. Tepecik akropolisinde M.Ö. 4'üncü yüzyıla tarihlenen olası bir askeri garnizon ve konut alanları açılmaktadır. Kısık mevkisindeki antik köprüde başlayan çalışmalar sonunda Patara'ya gelen antik karayolunu ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'GEÇEN YIL 806 ESER BULUNDU'

Prof. Dr. Işık, "30 yıl önce Prof. Dr. Fahri Işık tarafından başlatılan kazılarda başta dünyanın ilk demokratik meclisi olan Likya Birliği Meclisi, antik tiyatro, ana cadde, hamamlar, bazalika, kiliseler, Patara takı, Neron deniz feneri başta olmak üzere birçok yapı ve eser gün yüzüne çıkarılarak bilim ve arkeoloji dünyasına, dünya ve Türk turizminin hizmetine sunuldu. Sadece geçen yıl yapılan kazılarda 806 eser bulundu. Bunlardan 252'si Antalya'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'ne götürüldü" diye konuştu.

'AMAÇ UNESCO KALICI LİSTESİNE GİRMEK'

Prof. Dr. Işık, proje çalışmaları tamamlanırsa Patara'da bu sezon içinde Liman hamamı, deniz feneri ve Likya Birliği Meclis Binası'nda yeni koruma ve kullanım uygulamalarına başlayacaklarını da belirterek, "Tek amacımız dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş olan Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak" dedi.

Patara Antik Kenti, Likya Birliği'ne başkentlik yapmış, 2 bin yıllık tarihe sahip. Apollo'nun ve St. Nicholaos'un doğduğu, Hz. İsa'nın havarilerinden St. Paul'un Roma'ya gitmek için gemiye bindiği Likya Birliği'nin üç liman kentinden biri. Dünyanın ilk demokratik parlamentosu Likya Birliği Parlamentosu'nun çıkardığı ve uyguladığı yasalar, "Dünyada mükemmel bir konfederasyon cumhuriyet örneği vermek gerekirse Likya'yı gösterim" diyen Montesquieu'nun sözüyle Amerikan Anayasası'na ilham kaynağı olmuştur.