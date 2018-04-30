HABER

'Patatesi değiştir' dedi, garson bıçağı yüzüne fırlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamin, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı. İranlı kadın, olayın üzerinden onca zaman geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olmasına tepki gösterdi. Antalya'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamin, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti. Adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson, iddiaya göre "Yemeyin gidin o zaman" deyince İranlı kadın ile arkadaşı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahamin ile arkadaşı, restorandan ayrılmak için kapıya ilerledikleri sırada restoran garson kadının küfürlü sözleri üzerine arkasını döndü. Bu sırada garson kadının fırlattığı bıçak Bahramin'ın yüzüne isabet etti. Sol gözünün altında 3 santimetrelik kesiyle elmacık kemiğine uzanan yarık oluşan Bahramin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Polis merkezinde ifade veren Bahramin, garsondan şikayetçi oldu. Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Masoumeh Bahamin, "Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Cuma hutbesinde hoparlörden siyasetCuma hutbesinde hoparlörden siyaset
Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Düzce'de maskeli sürücü alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.