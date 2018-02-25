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Patenci çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 22:28 | Son Güncelleme

İzmir’de belediye otobüsünün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün arkasına patenli 3 çocuk takıldı.

İzmir’de belediye otobüsünün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün arkasına patenli 3 çocuk takıldı. Patenci çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden dakikalarca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan bu olay, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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