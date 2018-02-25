Patenci çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

İzmir’de belediye otobüsünün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün arkasına patenli 3 çocuk takıldı. Patenci çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden dakikalarca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan bu olay, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum