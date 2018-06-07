Patenle otomobile tutunup kaydı

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, patenli bir gencin hareket halindeki otomobilin arkasından tutunarak kayması, görenleri korkuttu. Bahriye Üçok Bulvarı'nda gece saatlerinde hareket halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli genç tehlikeye rağmen bir süre kayarak ilerledi. Trafikteki sürücülerin uyarılarına rağmen tehlikeli şekilde kayan genci çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.
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