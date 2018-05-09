Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te hareket halindeki iş makinesine tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Karataş Mahallesi'nde patenli bir çocuk, iş makinesinin arkasına takıldı. Durumu fark etmeyen iş makinesi operatörü, aracın peşine takılan çocuk ile birlikte kilometrelerce ilerledi. Patenli çocuk ise bazı sürücülerin uyarısına aldırış etmedi. Görenleri şaşırtan ve korkutan yolculuk bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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