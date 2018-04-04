Patenli genç canını hiçe saydı

Gaziantep’te patenli bir genç zabıta aracına tutunarak hayatını tehlikeye attı.
Gaziantep’te araçların yoğun olduğu işlek bir caddede pateniyle zabıta aracına tutunan genç canını hiçe saydı. Bu sırada patenli genci gören bir sürücü telefonunun kamerasıyla tehlikeli anları kaydetti.
Trafikte tehlikeli şekilde seyir eden genç ve arkasına tutunduğu zabıta aracı bir süre sonra gözden kayboldu.
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum