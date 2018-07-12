PATENLİ GENÇLERDEN TEHLİKELİ YOLCULUK

İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde patenli bir genç, kazaya davetiye çıkarırcasına karayolunda bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı.
Beylikdüzü'nden Avcılar yönünde hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunup patenleriyle ilerleyerek trafiği de tehlikeye sokan genç, yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin arkasında kaldığı için şoför tarafından fark edilmeyen patenci genç, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Genç, kamyonetin arkasına tutunmayı sürdürerek gözlerden kayboldu. Kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Görevi Binali Yıldırım'a devreden Durmuş Yılmaz'dan dikkat çeken sözler: Mühür kimse artık?
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum