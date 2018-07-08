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Patenli gençlerin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

  FATİH'te patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.  Olay İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Fatih'te dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Patenli gençlerin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) FATİH'te patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Fatih'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ayvansaray Caddesi'nde patenle kaydığı sırada bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Trafikte ilerleyen araçlara aldırmadan hareket halindeki motosiklete takılan iki genç hayatlarını tehlikeye attı. Eyüpsultan'dan Eminönü istikametine doğru patenle kayan gençler, hızla akan trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Bir süre bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra motosikleti bırakarak yolcuğuna araçların arasında hızla ilerleyerek devam etti.
Kendisini görüntüleyen kişiyi görünce duran gençlerden birisi, "Yaptığımız tehlikeli ağabey, sıkıntı olmaz. Karadeniz Mahallesi'nden beri takılıyoruz. Motosikletten önce otobüse de takıldık" dedi. Patenle kayan gençler seyir halinde giden araçların arasından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

(FOTOĞRAF)

Patenli gençlerin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameradaPatenli gençlerin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

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