Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 2 genç, tehlikeye aldırmadan bir süre bu şekilde ilerledi.
İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli 2 genç, sağ şeritte seyreden özel halk otobüsünün arkasındaki çıkıntıya tutunarak yol alıyor. Otobüsün fren yapmasıyla birlikte gençler aracı bırakıp, aniden yola çıkarak süratli bir şekilde caddede ilerliyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüye yorum yapan bazı kişiler, gençlerin daha önce de benzer tehlikeli hareketlerde bulunduklarını iddia etti.
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