Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, hareket halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 2 genç, tehlikeye aldırmadan bir süre bu şekilde ilerledi.
İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde kaydedilen görüntülerde, patenli 2 genç, sağ şeritte seyreden özel halk otobüsünün arkasındaki çıkıntıya tutunarak yol alıyor. Otobüsün fren yapmasıyla birlikte gençler aracı bırakıp, aniden yola çıkarak süratli bir şekilde caddede ilerliyor.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüye yorum yapan bazı kişiler, gençlerin daha önce de benzer tehlikeli hareketlerde bulunduklarını iddia etti.
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Duş almak isterken küvete sıkıştı!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum