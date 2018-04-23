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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul E-5 Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde bir araca tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.İstanbul E-5 Otoyolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde bir araca tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul E-5 Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde bir araca tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
İstanbul E-5 Otoyolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde bir araca tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan patenli gençler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde adeta tehlike saçtı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen patenli gençler yanından geçen sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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