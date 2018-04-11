HABER

Patlamada yaralanan ÖSO askerine ilk müdahaleyi özel harekatçılar yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Kotanlı köyünde yaralı olarak bulunan ÖSO askerine ilk müdahaleyi bölgede görev yapan jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Kotanlı köyünde yaralı olarak bulunan ÖSO askerine ilk müdahaleyi bölgede görev yapan jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri yaptı. Basın mensuplarının bulunduğu aracın kasasında bölgeden tahliye edilen yaralı asker, hastaneye son anda yetiştirildi.
Bir haber için Afrin kırsalındaki Qota köyüne giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, Kotanlı köyü içinde yol kenarında yaralı bir şekilde çırpınan ÖSO askerini fark etti. Kanlar içindeki askeri aracın kasasına bindiren ekip, hemen en yakındaki özel harekat polislerinin yanına gitti. Bölgede büyük özveri ile görev yapan jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri, yaralı ÖSO askerine ilk yardımda bulunarak, kanamasını durdurmak için çaba sarf etti. İlk yardım eğitimi alan ekipler tarafından müdahalesi yapılan Abdulkadir Şeyh Muhammed isimli ÖSO askeri, yine İHA ekibi tarafından bölgeden tahliye edildi. Kotanlı köyü ile Azez arasındaki yolu en hızlı şekilde kateden ekip, Babüsselam’da bulunan hastaneye yaralıyı son anda yetiştirmeyi başardı. Konuşmakta güçlük çeken ÖSO askeri, bir patlama meydana geldiğini ve yaralandığını anlattı. Durumu ağır olan ve vücudunun değişik yerleri parçalanan asker, Türkiye’ye sevk edildi. 112 ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!Halk otobüsü çatışmanın ortasında kaldı!
Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.