Patlamada yaralanan ÖSO askerine ilk müdahaleyi özel harekatçılar yaptı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin kırsalındaki Kotanlı köyünde yaralı olarak bulunan ÖSO askerine ilk müdahaleyi bölgede görev yapan jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri yaptı. Basın mensuplarının bulunduğu aracın kasasında bölgeden tahliye edilen yaralı asker, hastaneye son anda yetiştirildi.
Bir haber için Afrin kırsalındaki Qota köyüne giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, Kotanlı köyü içinde yol kenarında yaralı bir şekilde çırpınan ÖSO askerini fark etti. Kanlar içindeki askeri aracın kasasına bindiren ekip, hemen en yakındaki özel harekat polislerinin yanına gitti. Bölgede büyük özveri ile görev yapan jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri, yaralı ÖSO askerine ilk yardımda bulunarak, kanamasını durdurmak için çaba sarf etti. İlk yardım eğitimi alan ekipler tarafından müdahalesi yapılan Abdulkadir Şeyh Muhammed isimli ÖSO askeri, yine İHA ekibi tarafından bölgeden tahliye edildi. Kotanlı köyü ile Azez arasındaki yolu en hızlı şekilde kateden ekip, Babüsselam’da bulunan hastaneye yaralıyı son anda yetiştirmeyi başardı. Konuşmakta güçlük çeken ÖSO askeri, bir patlama meydana geldiğini ve yaralandığını anlattı. Durumu ağır olan ve vücudunun değişik yerleri parçalanan asker, Türkiye’ye sevk edildi. 112 ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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