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Patlayan elektrik trafosu alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlayan elektrik trafosu alev aldı.  Olay, dün akşam saatlerinde, Derecik beldesi Gürmeşe Mahallesi'nde meydana geldi.

Patlayan elektrik trafosu alev aldı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlayan elektrik trafosu alev aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Derecik beldesi Gürmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak, alev aldı. Yangınla birlikte art arda patlama sesleri duyuldu. Mahalle sakinleri, daha önce de aynı trafonun birkaç kez alev alıp, patladığını söyledi. Elektrik trafosunun alev aldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Patlayan elektrik trafosu alev aldı

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