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Patlayan plastik varil, korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

ISPARTA'da hırdavatçının musluk takmak istediği varil, sıkışan hava nedeniyle patladı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da hırdavatçının musluk takmak istediği varil, sıkışan hava nedeniyle patladı. Korkuya neden olan patlama sırasında 1 kişi, korkuyla düşerek hafif yaralandı.
Isparta İlçeler ve Köyler Otogarı arka sokağındaki bir işyerinde saat 13.30 sıralarında, hırdavatçı Veli Eryiğit'in musluk takmak istediği 100 litrelik plastik varil, büyük gürültüyle patladı. O sırada yoldan geçen Meltem Özyorulmaz, patlama sesinden korkarak yere düştü. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Meltem Özyorulmaz, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Özyorulmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, büyük bir yarık oluşan varildeki patlamaya, içinde sıkışan havanın neden olduğu üzerinde duruyor:

FOTOĞRAFLI

Patlayan plastik varil, korkuttuPatlayan plastik varil, korkuttu

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