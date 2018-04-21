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Patpat ağaca çarptı; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ağaca çarpan tarım aracı patpatın sürücüsü Ali İhsan Aker (80) yaşamını yitirdi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ağaca çarpan tarım aracı patpatın sürücüsü Ali İhsan Aker (80) yaşamını yitirdi.
Olay, Ereğli Cemaller köyünde meydana geldi. Topladığı odunları patpata yükleyen Ali İhsan Aker, aracın direksiyon kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali İhsan Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aker'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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