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Patpat devrildi, şehidin annesi, babası ve kardeşi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, şehit Uzman Onbaşı Kerim Örtücü'nün çiftçi babası Ahmet Örtücü'nün kullandığı patpat devrildi.

Patpat devrildi, şehidin annesi, babası ve kardeşi yaralandı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, şehit Uzman Onbaşı Kerim Örtücü'nün çiftçi babası Ahmet Örtücü'nün kullandığı patpat devrildi. Kazada, şehit babası, annesi ve kardeşi yaralandı.
Kaza dün gece Ünye'nin Yazkonağı Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit düşen Uzman Onbaşı Kerim Örtücü'nün çiftçi babası Ahmet Örtücü'nün kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada Ahmet Örtücü, eşi Maide Örtücü ve oğlu Sefa Örtücü yaralandı. Yaralılar, gelen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Patpat devrildi, şehidin annesi, babası ve kardeşi yaralandı

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