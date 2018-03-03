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Patpat hırsızlığına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde patpat olarak adllandırılan 2 tarım aracını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Patpat hırsızlığına 3 gözaltı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde patpat olarak adllandırılan 2 tarım aracını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi’ne gelen V.G.(27), A.G.(22) ve O.A.(30) Mustafa Şahin ve Hamdi Şahin’e ait 2 ayrı patpatı çaldı.Patpat sahiplerinin ihbarı üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, Ayvacık Terice Mahallesi’nde patpatlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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