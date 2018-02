'Payitaht Abdülhamid' ekibinden hanedan üyelerine davet

İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI / KOCAELİ, (DHA) - SULTAN 2. Abdülhamid'in hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncuları Bülent İnal ve Özlem Conker, hanedan üyeleriyle kamera karşısına geçmek istediklerini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı olan, 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalan Sultan 2. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yönetmeni ve başrol oyuncuları, çekimlerin gerçekleştiği Kocaeli SEKA Film Platosu'nda DHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

BÜLENT İNAL: ZORLUĞU HEP HİSSEDİYORUM

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları izleyiciyle buluşan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide Sultan Abdülhamid Han'a ünlü oyuncu Bülent İnal hayat veriyor. Abdülhamid Han'ı canlandırmanın zorluğunu her daim hissettiğini belirten İnal, set ekibi ve senaryodan güç aldığını söyledi. İzleyiciye, hem ülke içi hem ülke dışından gelen tehlikelere karşı ayakta durarak ülkesini korumaya çalışan bir mücadele adamını izlettiklerini söyleyen Bülent İnal, "Öncelikle 100. ölüm yıldönümü sebebiyle Abdülhamid'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tabii ki oynaması çok zor bir şahsiyet. Benim için ilk başta stresli ve riskliydi. Fakat çok iyi bir teknik ekibimiz ve senaryomuz var. Bizi çok iyi yönlendiriyorlar ve bize sadece oynamak kalıyor. Televizyonda bir mücadele adamını izletiyoruz. Hem içerden hem dışarıdan gelen tehlikelere karşı ülkesini korumaya çalışan önemli bir şahsiyeti anlatıyoruz. Bunun zorluğunu her daim hissediyoruz. Şimdilik her şey çok keyifli ve güzel gidiyor" diye konuştu.