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Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe’de pazar arabasıyla dolaşarak girdiği binalardan su saati çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı.

Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

PAZAR ARABASINA KOYARAK İLERLEDİ

Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor.

Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
pazar arabası istanbul Sancaktepe

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