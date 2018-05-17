Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nde çok sayıda binadan su saati çalındı. Son olarak Tamer sokakta bir binaya giren hırsız, 5 dairenin su saatini çalarak uzaklaştı.
Hırsızlık daire sahipleri tarafından polise bildirildi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu hırsızın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.
PAZAR ARABASINA KOYARAK İLERLEDİ
Şüphelinin girdiği binadan çaldığı sayaçları pazar arabasına koyarak sokakta ilerlediği görülüyor.
Polis kameraya yansıyan kişiyi arıyor.
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