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Pazar günü çukura düşen köpeği kurtarmak için zamanla yarış

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 18:39 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçen pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeğini kurtarmak için 10 kişilik itfaiye ekibi zamanla yarışıyor.

Siverek merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Niğit Mahallesi'nde geçen pazar günü 2 oğluyla birlikte avlanan Suriye uyruklu Cuma Süleyman'ın köpeği, bir kirpinin peşinden koşarken kayaların arasına girdi. Köpek, girdiği kayalıkların altındaki çukura düştü. Süleyman ve oğulları 4 gün boyunca kendi çabalarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Cuma Süleyman, dün itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de uzun süre uğraşmalarına rağmen köpeği kurtaramadı. Şanlıurfa'dan da itfaiye ekiplerinin destek verdiği çalışmalara rağmen köpek bulunduğu çukurdan çıkarılamadı. Bölgede bulunan 10 kişilik itfaiye ekibinin, kayaları kırıcı yardımıyla parçalayarak köpeğe ulaşma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sesini duydukları köpeğinin aç ve susuz olduğunu belirten Cuma Süleyman, "Burada avlanmaya geldik ve köpeğim bir kirpinin peşinden koştu. Kayalığın altındaki çukura düştü, kurtarmaya çalıştım ancak başaramadık. Biz de itfaiye ekiplerine haber verdik. 2 gündür ekipler çalışıyor ama hâlâ ulaşamadık. Köpeğimin ölmeden kurtarılmasını istiyorum" dedi.

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