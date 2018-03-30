Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü

Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin saldırısına uğrayan İsmail A. ağır yaralanarak yerde kaldı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar, şahsı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan İsmail A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, failin yakalanması için çalışma başlattı.