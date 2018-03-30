HABER

Pazar yerinde silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 01:06 | Son Güncelleme

Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi pazar alanında meydana geldi.

Ankara’da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Altındağ ilçesindeki Beşikkaya Mahallesi pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin saldırısına uğrayan İsmail A. ağır yaralanarak yerde kaldı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar, şahsı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan İsmail A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, failin yakalanması için çalışma başlattı.

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Gece yarısı korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.