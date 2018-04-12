Pazarcı kendini astı

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Hasan Y.'nin (29), bağ evinde tavana asılı halde cesedi bulundu. Hasan Y.'nin borçları nedeniyle bunalıma girip kendini astığı üzerinde duruluyor.
Pazarlarda meyve ve sebze satarak geçimini sağlayan Hasan Y., Sarayköy ilçesi Gerali Mahallesi'ndeki bağ evinde, annesi tarafından iple tavana asılı halde bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Hasan Y.'nin öldüğünü belirledi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hasan Y.'nin bağ evinde kendini tavana iple asarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Hasan Y.'nin cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürürken, Hasan Y.'nin borçları yüzünden bunalıma girip, intihar ettiği sanılıyor.
FOTOĞRAFLI
AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
Almanya'dan son dakika Suriye kararı
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
Hakim köye böyle geldi
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum