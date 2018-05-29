Pazarcık'ta 5 tüfek ele geçirildi

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2'si kalaşnikof 5 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Yiğitler Mahallesi'nde oturan O.E. ve T.E.'nin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda bin 803 mermi, çok sayıda şarjör ve silah malzemesi ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltın alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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